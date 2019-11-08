ماكرون يزور برلين مساء الاحد للقاء ميركل









اسماء السيد - باريس: بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة برلين مساء الأحد بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كما سيلتقي المستشارة أنغيلا ميركل، وفقا لما اعلنته الرئاسة الفرنسية.

وسيلي اللقاءات عشاء مع عشرات الممثلين والشهود على سقوط الجدار وأحداث عام 1989.

قال الإليزيه "انها لحظة تأمل في إرث عام 1989 ومعنى المشروع الأوروبي، مع تأكيد أهمية الشراكة الفرنسية الألمانية".

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ومع ذلك، هناك ملفات عدة تثير الانقسامات بين الشريكين وخصوصا طلب فرنسا اقرار سياسة استثمارية نشطة في أوروبا من دون التوقف عند ضرورة الا يتجاوز العجز في الموازنة نسبة 3%.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" الأسبوعية الخميس إن مسالة العجز في الموازنة "نقاش يعود الى قرن ولى".

كما أكد ماكرون وميركل اختلافهما حيال مستقبل حلف شمال الاطلسي الذي اعتبره الرئيس الفرنسي في حالة "موت عقلي".

وهذه الرؤية رفضتها ميركل معتبرة اياها "راديكالية"، لكنها حظيت باشادة من موسكو.