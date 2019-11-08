شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف فضح مستشار أردوغان انتهاكات الرئيس التركى ضد شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زالت تصريحات بولنت آرينتش، مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى أعلن فيها تعاطفه مع ضحايا حالة الطوارئ التى فرضها أردوغان فى تركيا، تحدث زلزال داخل الرئاسة التركية.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المجلس الاستشاري الرئاسي التركي، اجتمع لمناقشة تصريحات عضو المجلس بولنت آرينتش التي وصف فيها فصل واعتقال الآلاف من المواطنين المدنيين بموجب مراسيم صدرت عن الرئاسة التركية خلال فترة حالة الطوارئ بـالكارثية والمفجعة.

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه قبل الاجتماع، كان الرئيس التركى وصف ما صرح به مستشاره آرينتش بالمؤسف، موضحة أن أرينتش وصف القرارات الرئاسية التي صدرت حلال حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 ولمدة عامين بفصل واعتقال المئات من الموظفين بالمفجعة والكارثة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه عندما يرى كبار مسؤولي الدولة المفصولين وهم يعملون في محطات البترول أو مقاهي الشاي أو تذهب زيجاتهم لتنظيف المنازل.