حافظ أبو سعدة: المراجعة الدورية لحقوق الانسان التزام طوعى و ليست محاكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية ستعرض تقريرها الرسمى خلال الاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف الأسبوع القادم، مشيرا الى أنه سيكون هناك تقرير للمجلس القومى لحقوق الانسان و تقرير اخر ملخص للمنظمات غير الحكومية .

وأضاف أبو سعدة فى تصريحات له ، أنه سيكون هناك 47 دولة لمناقشة هذه التقارير بعد عرضها ، مشيرا الى أن الوفد الرسمى سيكون له 15 دقيقة للعرض ثم 20 دقيقة للمناقشة ، وان المجلس القومى لحقوق الانسان سينظم احتفالية لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي فى ذكرى عيد ميلاده و انه سيتم دعوة ممثلى الدول للحضور والقاء الكلمات.

وأشار أبو سعدة الى أن منظمات المجتمع المدنى المصرية ستنظم 9 فاعليات تحت عنوان :" عرض معلومات عن عملية المراجعة الدورية الشاملة "، موضحا أنه قبل عام 2007 كان المجلس الدولى لحقوق الانسان يقوم باختيار دول بشكل عشوائى ويناقشها بمدى التزامها بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها.

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وأشار حافظ أبو سعدة الى أنه بعد عام 2007 تم انشاء آلية دورية وأنه كل 4 سنوات يتم مناقشة 192 دولة متابعا: " و بالتالى أعطى فرصة لكل دول العالم بالالتزام بالمراجعة الدورية بالتزامها بالاتفاقيات و حقوق الانسان و المراجعة الدورية الشاملة تؤدى الى تحسين التزام الدول بحقوق الانسان و هو التزام طوعى اتفاقى و ليست محاكمة ، و آلية لتوعية الدول ولتؤكد و توضح مدى التزامها بالاتفاقيات التى وقعت عليها ".