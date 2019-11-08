شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قيادات إخوانية حصلت على الجنسية التركية بناء على طلب "تميم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أسماء قيادات الإخوان الذين ساعدتهم قطر فى الحصول على الجنسية التركية، حيث جاء هذا الإجراء من جانب أمير قطر تميم بن حمد بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع تميم بمنح عناصر الإخوان وقادتهم الجنسية التركية مجانًا دون دفع الرسوم المقررة 250 ألف دولار.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد بدأ في تجهيز عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المختبئين في العاصمة للسفر إلى تركيا للحصول على الجنسية، وذلك بعد اتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب في بلدانهم وعلى رأسها مصر.
وأشار موقع "قطريليكس، إلى أن القائمة الأولى التي تم الاتفاق عليها للحصول على الجنسية التركية ضمت كلا من قيادات الجماعة الإرهابية مدحت الحداد ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وأيمن أحمد عبدالغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وسيف الدين عبدالفتاح إسماعيل حسنين المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، ومن الإعلاميين الهاربين معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي.
وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذا الإجراء يأتي من جانب السلطات التركية وتميم بن حمد منحهم الجنسية التركية من أجل منع توقيفهم في المطارات والموانئ وتجنبًا لتعرضهم للملاحقات خارج الحدود التركية في محاولة للالتفاف على القوانين الدولية وحماية العناصر الإرهابية.
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