شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف: سيادة الدوحة تتبخر أمام هيمنة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد فشل في اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد رجب طيب أردوغان الرئيس التركى بعد حالة الغضب التي ظهر عليها الرئيس التركي بعد محاولات الدوحة الإخلال بالاتفاقيات الثنائية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن رجب طيب أردوغان أطلق الإعلام التركي للرد على الحملة التي أطلقتها قناة الجزيرة الصادرة باللغة الإنجليزية للحديث عن الحرب التركية في شمال سوريا، وكشفت الإجراءات التركية عن تبخر سيادة قطر أمام أردوغان والتي تمثلت في عدة نقاط ركز عليها الإعلام التركي.

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وأشار موقع قطريليكس، أن القنوات التركية أكدت على أن ما قامت به قناة الجزيرة الإنجليزية خيانة عظمى لا تغتفر، مطالبين بفصل جميع موظفي القناة حتى لا يتكرر مثل ذلك العمل المشين مرة أخرى، كما أظهر الإعلام التركي أن قطر معادية للأتراك والدولة العثمانية وأن تركيا ليست مجبرة على حمايتهم من دون مقابل في إشارة مباشرة وصريحة إلى إمكانية تخلي أنقرة عن حماية تميم والوقوف بجانبه بعد مقاطعة الدول العربية له بعد استمرار دعمه للإرهاب، وفي النهاية أطلقت القنوات التركية رسالة إلى تميم وهي أن مستقبل الشراكة الثنائية على المحك، وأن عليه أن يعي جيدا الدرس وألا يعود إلى فعلته تلك مجددًا.