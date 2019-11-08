شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة: سيناتور أمريكي يقود حملة لكشف جرائم حرب ارتكبتها أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن سيناتور أمريكي يقود حملة لكشف جرائم حرب التى ارتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مخالفا قيم الناتو.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، تساءل عما يحتاج إليه المسؤولون أكثر من الأحداث الجارية لإدراك انتهاك تركيا لقيم حلف الناتو، معلنا إطلاق حملة لكشف جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا أمام الرأي العام.

وأوضح السيناتور الأمريكى أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحالفات وشراكات قوية داخل أوروبا وأنه يتوجب على أعضاء الناتو أن يصبحوا أقوى حلفاء للولايات المتحدة مشيرا إلى أن أعضاء حلف الناتو الذين أبرموا اتفاقا فيما بينهم يلتزمون بالدفاع عن بعضهما البعض ويتشاركون قيمهم غير أن تركيا في ظل حكومة أردوغان لا تمثل أي من هذا.

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وتساءل السيناتور الأمريكى عما يحتاج إليه المسؤولون أكثر من الأحداث الجارية لإدراك انتهاك تركيا لقيم حلف الناتو، قائلا: كم مرة نريد لأردوغان زيارة موسكو أو سوتشي أو مدينة روسية أخرى لتقبيل وجه بوتين؟ كم صحفي يتوجب حبسهم قبل التوقف عن وصف تركيا بالديمقراطية؟ دعونا لا ننسى تدخل اللوبي التركي لعدم تمرير قرار الاعتراف بمذبحة الأرمن من مجلس الشيوخ الأمريكي، فمن ينكرون هذا يشاركون في أكذوبة كريهة.