شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: السيسى ضرب أكاذيب الإرهابيين حول تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، بأن تطوير الفهم والفكر الدينى ليس معناه تغيير الثوابت تدحض كافة الأكاذيب التى روجتها الجماعات المغرضة وعلى رأسها الإخوان حول ملف تجديد الخطاب الدينى.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حديث الرئيس حول أن تطوير الخطاب الدينى لن يتضمن تغيير الثوابت هى حقائق ذكرها الرئيس لأن هناك المغرضين والمشككين وأصحاب الأجندات التي تريد الانشقاق تروج لمعاني أخرى ليس اطلاقا هي المقصودة.

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وأوضح النائب رياض عبد الستار، أن الرئيس السيسي قطع الشك باليقين، بأنه لا تغييرات في ثوابت الدين، وإنما في سعة الفكر والأفق الديني وتطويره بما يتواكب مع مطالب العصر الحالى، والاهتمام بقضايا معاصره لحل الكثير من مشكلات العصر الحديث والظواهر التي تغيرت حاليا.

واستطرد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الرئيس السيسى قطع الطريق أمام أصحاب الاجندات والفكر المتطرف الخبيث.