لضمان استمرارية التغذية.. مواعيد فصل التيار الكهربائي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط إجراء أعمال صيانة لازمة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، يوم السبت المقبل، بتقسيم المعلمين والمحور وأبو هندية وباب الحرس وموقف العزبة.

وأضاف القطاع، في بيان، أن تلك الأعمال تأتي للتأكد من سلامة مكونات الخط وضمان استمرارية التغذية الكهربية.

ومن المقرر فصل التيار في محولات السيالة، يوم الأحد المقبل من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، وكذلك عن محولات العنانية حتى الانتهاء من تطوير الكابلات، ضمن سلسلة عمل الصيانة الدورية.​