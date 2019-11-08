6 أشهر فراغ تشريعي.. كيف يستمر البرلمان بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: يواجه مجلس النواب أزمة تتعلق بتعارض موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020 مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول (5 أدوار انعقاد) في 9 يناير 2021، وبذلك سيواجه المجلس حالة من الفراغ على مدار 6 أشهر، تبدأ من يونيو المقبل حتى موعد انتهاء الفصل التشريعي بداية 2021. ويرصد الخليج 365 ما سيحدث بالآتي:

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