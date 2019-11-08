حركة تنقلات بين قيادات التعليم في محافظة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حركة تغييرات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالقليوبية، والتي تعد الأكبر خلال العام الدراسي الحالي.

تضمنت الحركة تعيين الدكتورة وفاء طنطاوي مديرًا لإدارة شبين القناطر نقلاً من إدارة قها، وتعيين صلاح الدين محروس مديرًا لإدارة قها نقلاً من إدارة الخانكة.

شملت الحركة أيضًا تعيين أمنية فاروق وكيلاً لإدارة قها، وخالد جرامون مديرًا لإدارة كفرشكر، وهالة عشور وكيلاً للإدارة، وأحمد حشيش وكيلاً لإدارة الخصوص، وأبقي على سيد النجار مديرًا للإدارة.

ونُقل خالد الشربيني مديرًا لإدارة القناطر الخيرية، وهشام شحاتة وكيلاً للإدارة، وهالة حسام مديرًا لإدارة طوخ، وهشام العتموني وكيلاً للإدارة، ومحمد عبد المقصود مديرًا لإدارة قليوب، وإيمان نواوي وكيلاً، والإبقاء على سعيد ندا مديرًا لإدارة شرق شبرا.​