٨ تخصصات في قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تنظم مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأقصر قافلة طبية اليوم وغدًا السبت وبعد غدٍ الأحد، في وحدة الندافين الصحية بمركز ومدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الأنف والأذن، العظام، الأسنان، الباطنة، الجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.