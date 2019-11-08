اليوم.. أول ظهور لإبراهيم فايق على "تايم سبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن ظهوره الأول على شاشة time sports اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على البث الأرضي في الاستوديو التحليلي للمباراة الافتتاحية بين مصر ومالي، في بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في بيان رسمي انضمام فايق للقنوات الرياضية بالشركة.