محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن ظهوره الأول على شاشة time sports اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على البث الأرضي في الاستوديو التحليلي للمباراة الافتتاحية بين مصر ومالي، في بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة.
جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في بيان رسمي انضمام فايق للقنوات الرياضية بالشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أول ظهور لإبراهيم فايق على "تايم سبورت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.