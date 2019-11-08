اردوغان يؤكد اعتقال عائلة البغدادي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده اعتقلت إحدى زوجات أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من تفجير زعيم تنظيم داعش الارهابية نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.
وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا". ولم يكشف أردوغان عن المزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها وتأمل في الحصول على معلومات منهم عن تنظيم داعش، إلا أن أنقرة لم تحدد ما إذا كانت لديهم معلومات عن عمليات التنظيم.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن زوجتين للبغدادي قتلتا أيضا في موقع الغارة الشهر الماضي إلى جانب أطفال للبغدادي من الزوجتين.
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