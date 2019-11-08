ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن



استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، في العاصمة الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "هنأ المبعوث الأممي، ولي العهد بنجاح

جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وبحث جريفيث مع بن سلمان، "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة

تجاهها".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، "حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن".

وأعرب عن أمله في "أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".