زلزال بقوة 6 ريختر يضرب إيران



ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الجمعة أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران. وقع شمال غربي إيران. وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلو مترا جنوب شرق مدينة تبريز (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 62 كم. كيلو مترا جنوب شرق مدينة تبريز (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 62 كم. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

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