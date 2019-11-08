عاجل-ولي العهد يلتقي المبعوث الأممي لليمن

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.

وهنأ المبعوث الأممي لليمن، ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد أكد ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

كما جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.

حضر اللقاء، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر.

كما حضره، نائب رئيس البعثة معين شريم، والمساعد الخاص للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إيمانويل بارقس.