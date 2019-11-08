التعاون الإسلامي والتحالف لمحاربة الإرهاب يبحثان التبادل المعرفي

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، مدير ديوان منظمة التعاون الإسلامي، كبير مستشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عبدالله الطاير، واستعرضا سبل آفاق التعاون المشتركة بين الطرفين في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، كما تبادل الطرفان وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستمع الدكتور الطاير، إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأكد المغيدي، أن التحالف يسعى دائما لإقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات وهيئات دولية باعتبارها ضرورية لدعم الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف دوليا، فيما أكد الطاير على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمحاربة الإرهاب.