التعاون الإسلامي والتحالف لمحاربة الإرهاب يبحثان التبادل المعرفي

واستمع الدكتور الطاير، إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأكد المغيدي، أن التحالف يسعى دائما لإقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات وهيئات دولية باعتبارها ضرورية لدعم الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف دوليا، فيما أكد الطاير على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمحاربة الإرهاب.
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