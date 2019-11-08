الجبير يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية كلا على حدة، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وهم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تود يونج، والسيناتور عن ولاية أوكلاهوما جيم إنهوف، والسيناتور كريس ميرفي، والسيناتور جيمس ريتش، والسيناتور جيمس مانشن. وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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