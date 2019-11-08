ترتيبات أمنية بعدن وتصعيد حوثي في المخا

وأضافت المنظمة في بيان على حسابها على «تويتر»، «تضرّر مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في المخا في اليمن جرّاء هجوم استهدف مباني على مقربة منه»، فيما تم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي.
وقال عبدالرحمن أحمد وهو طبيب عام في المستشفى «لقد هرب المرضى بعد انفجار ضخم من جراء الهجمات الصاروخية على مستودع مجاور هز المنطقة»، فيما استهدف الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة مباني مجاورة ما تسبب في انفجارات ضخمة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
لواء العمالقة
قال متحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الهجمات استهدفت قوات لواء العمالقة، مضيفا أن ثلاث طائرات من الحوثيين على الأقل شاركت أيضا في الهجوم الذي تسبب في انفجارات وحرائق هائلة امتدت إلى المناطق السكنية.
ترتيبات أمنية
من جهة أخرى، تتواصل الترتيبات الأمنية في العاصمة عدن من قبل أمن عدن والتحالف بقيادة السعودية، حيث يتم تأمين مداخل مدينة عدن التي ترتبط شرقا من مدخل العلم والتي يربطها بمحافظة أبين وشمالا بمحافظة لحج والضالع عند مدخل الرباط، وكذلك غربا عند مدخل صلاح الدين البريقة والتي تربط تعز والساحل الغربي.
وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أعلن أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع، فيما يعود رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي، إلى المدينة قريبا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
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