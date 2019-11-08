آل الشيخ يستقبل السفير السويدي

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير مملكة السويد لدى السعودية نيكلاس تروفي. وخلال الاستقبال جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات العلمية والبحثية، إضافة إلى بحث أوجه التعاون في البرامج التعليمية والعمل على تطويرها مع الجامعات.



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