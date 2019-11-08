اخبار العالم

إنهاء أزمة سد النهضة 15 يناير المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن محادثات سد النهضة الأثيوبي التي تعقد برعاية أميركية أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء، وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترمب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد سامح شكري خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء أزمة سد النهضة 15 يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا