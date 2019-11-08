إنهاء أزمة سد النهضة 15 يناير المقبل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن محادثات سد النهضة الأثيوبي التي تعقد برعاية أميركية أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء، وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترمب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد سامح شكري خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.