إنهاء أزمة سد النهضة 15 يناير المقبل

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترمب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد سامح شكري خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
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