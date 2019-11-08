«خليفة الإنسانية» تعيد النور لأرخبيل سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم المساعدات اللازمة لإنعاش مختلف القطاعات الخدمية والأساسية المرتبطة بحياة أبناء أرخبيل سقطرى.

وقدمت مؤسسة «خليفة الإنسانية»، دعماً إضافياً لصالح إنعاش خدمات الكهرباء في مدينة «حديبوه»، ومناطق سكنية أخرى في الأرخبيل، ضمن الجهود الرامية للتخفيف من الانقطاعات المتكررة، التي يعاني منها الأهالي جراء ضعف التوليد وتهالك الشبكة الكهربائية.

وأفاد مصدر في كهرباء «حديبوه»، بأن مؤسسة «خليفة الإنسانية» قدمت 3 مولدات كهربائية، بقوة ثلاثة ميجاوات، لدعم المنظومة الكهربائية، وتحسين مستواها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المولدات الجديدة ستدخل الخدمة فور الانتهاء من تركيبها، حيث ستساهم في رفع الطاقة التوليدية إلى 4 ميجاوات، وبالتالي ستتم مضاعفة ساعات التشغيل، بواقع 24 ساعة يومياً، بعد أن كانت 6 ساعات فقط.

وأوضح المصدر، أنه سيجرى فصل منطقة «مصاقبهن» عن منظومة كهرباء «حديبوه»، حيث سيتم تغذيتها بالمحطة البديلة «الشمسية»، التي ستدخل الخدمة قريباً، لتكون بذلك أول مدينة توفر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن هناك مشروعاً آخر، ممول من الهلال الأحمر الإماراتي، ويجري تنفيذه منذ أكثر من شهرين، لتمديد شبكة الكابلات الأرضية الحديثة، وتركيب العديد من المحولات الكهربائية في الحارات والمناطق ذات الكثافة السكانية، لتعزيز نظام توزيع الطاقة في «حديبوه» وضواحيها.

كما قدمت مؤسسة «خليفة الإنسانية»، عدداً من المولدات الكهربائية بسعة 30 كيلو وات لمناطق الشريط الساحلي الغربي، ضمن الدعم المتواصل من أجل إنعاش قطاع الكهرباء، وإيصال الخدمة للمناطق المتضررة والمحرومة في كافة أنحاء سقطرى.

وتغذي المولدات الكهربائية، منازل المدنيين في مناطق «قشرو قطانه، علامة، غبة، شرط، عبلهن»، حيث تعد هذه المولدات حلاً إسعافياً حتى انتهاء المحطة الرئيسة العاملة بالطاقة الشمسية، والتي ستدخل الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة، وستغطي كافة المناطق الواقعة على الشريط الساحلي الغربي في الأرخبيل.

وعبر أهالي تلك المناطق عن سعادتهم وفرحتهم، بالتحرك السريع والعاجل من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، بشأن تأمين خدمة الكهرباء وعدم انقطاعها عن منازلهم، موضحين أن دولة الإمارات سند حقيقي لأهالي سقطرى.