مصر والبحرين: إعادة الأمن إلى اليمن تعزز استقرار المنطقة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موقف مصر الثابت من أمن الخليج العربي كجزء من الأمن القومي المصري.

وقد أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السيسي بالتوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربا عن تقديرهما البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع اليمن الشقيق، وبما يعزز ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة، وشكر الملك والرئيس السيسي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تسهيل هذا الاتفاق المحوري الذي سيدعم الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.

وأعرب الجانبان عن الأمل في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني، لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا، لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

ورحب الرئيس المصري بزيارة الملك، مؤكداً اعتزازه بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة مع مملكة البحرين، وبمواقف البحرين العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها.

واستعرض الجانبان أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة، وسبل تعزيزها على كل الصعد، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

وأكد العاهل البحريني اعتزاز مملكة البحرين، قيادةً وشعباً بعلاقاتها التاريخية الراسخة مع مصر الشقيقة، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون، واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.

وأعرب الجانبان عن بالغ اعتزازهما بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية، وتطلعهما إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة من العمل المشترك، في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة تاريخية وثيقة.

وأشاد ملك البحرين بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام لمملكة البحرين، وإسهاماتها البارزة، وعلى امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في المملكة.

وثمّن ملك البحرين الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن القضايا والمصالح العربية، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.