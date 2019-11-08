مساعِدة بنس تدلي بشهادتها في تحقيق بشأن مساءلة ترامب

أدلت جنيفر وليامز مستشارة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الخميس، بشهادتها أمام أعضاء لجان في مجلس النواب بعد تلقيها طلب استدعاء بخصوص تحقيق قد يفضي إلى بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقدمت وليامز شهادتها، في جلسة مغلقة، أمام ثلاث لجان هي: الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة.

وجنيفر وليامز هي مستشارة بنس لشؤون أوروبا وروسيا.

لكن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لم يستجب لطلب الحضور.

ويسعى النواب لمعرفة مدى اطلاع بنس على مساعي ترامب وأعضاء من دائرته المقربة لحمل أوكرانيا على التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق وابنه هانتر وكذلك التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

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واستدعي بولتون، الذي أقاله ترامب في سبتمبر الماضي، أيضا للمثول أمام اللجان، الخميس. لكنه تخلف عن الحضور. وقال المحامي الخاص به إنه لن يدلي بشهادته طوعا.

ويقوم الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونجرس الأميركي، بتحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب استخدم المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن بايدن الذي يعتبر منافسا محتملا لترامب لكونه الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020 التي سيخوضها ترامب عن الجمهوريين.