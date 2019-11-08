كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب شمال غرب إيران.. ومقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

Advertisements

وأوضح المركز أن هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء ذلك الزلزال.