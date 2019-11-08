كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب اللاجئين.. تهديدات لأوروبا وابتزاز مستمر لأردوغان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطلق تهديداته بإغراق أوروبا من خلال فتح الأبواب التركية أمام اللاجئين، وهو ما يكرره دائما، ويحذر به الاتحاد الأوروبي إذا لم يتلق الدعم اللازم.

سنفتح الأبواب

وفي آخر تهديد له، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، إنّ بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها.

وأوضح قائلا: "سواء حصلنا على دعم أم لا فسنواصل مساعدة الضيوف. لكن إذا لم ينجح ذلك فسيتعين علينا فتح الأبواب".

أعداد اللاجئين

وتشير تركيا التي تطالب الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمساعدتها في قضية اللاجئين، إلى أنها تستضيف، أكثر من 3.5 مليون لاجئ، وفي العاشر من أكتوبر، قال أردوغان إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون لاجئ، إلى أوروبا، إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.