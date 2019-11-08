كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر الرزاز: التعديل الوزاري جاء بعد حزمة إجراءات تحفيزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن التعديل الوزاري أتى بعد حزمة إجراءات تحفيزية وعملية تراكمية للإصلاح.

وأوضح الرزاز، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن الحكومة ستطلق قريبا حزما تحفيزية إضافية ذات تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة وعلى المواطنين.

ويذكر أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس، أمراً بالموافقة على إجراء تعديل وزاري هو الرابع على حكومة عمر الرزاز شمل دخول 9 وزراء جدد أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان تم تغيير حقيبة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاقتصادية محمد العسعس ليصبح وزيرا للمالية. والعسعس مستشار سابق للعاهل الأردني للشؤون الاقتصادية.

كما عين الاقتصادي وسام الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للعسعس، وعين المدير الأسبق لدائرة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي أمجد عضايلة وزيرا للإعلام خلفا لجمانة غنيمات.

فصل وزارات

وبحسب التعديل تم فصل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة، كما تم فصل وزارة الشباب عن وزارة الثقافة، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة.

وقدم الوزراء في الأردن الاثنين استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو 2018.

فيما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

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وكلف العاهل الأردني الحكومة مؤخرا بوضع خطوات لتحفيز الاقتصاد استهلتها بقرارات لتحفيز سوق العقار وتحفيز الاستثمار.

بدوره، قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس اليوم الخميس إن الهدف من التعديل "قد يكون تحقيق الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري نفسه".

وأضاف "الرزاز يريد استغلال الفرصة جيدا، رغم أننا كأردنيين بتنا لا نعول كثيرا على التعديلات الوزارية طالما أنه ليس هناك تغيير في النهج أو السياسة".

تعديلات وزارية

وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وأجرى التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر العام الماضي.

كما جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.