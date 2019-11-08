كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران تعلن عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، مساء الخميس، عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

وقال المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "لقد استطعنا بواسطة الأجهزة الجديدة التي دشنت خلال الخطوة الثالثة (من عملية تقليص التعهدات النووية) أن نضيف 2600 "سو" إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد، وبالتالي سنتمكن من إنتاج 9 آلاف و500 "سو"، أي الطاقة الإنتاجية في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي".

جاء ذلك في تصريح أدلى به كمالوندي، اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الوطنية: أن اجتماع مجلس الحكام اليوم، هو في الواقع اجتماع تمهيدي على ان ينعقد الاجتماع الرئيسي غدا بفيينا لمناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ اتفاق الضمانات حول ايران.

وتابع: أن مندوب إيران الدائم في فيينا سيحضر الاجتماع لشرح مواقف طهران في هذا الخصوص.

وأشار كمالوندي الى أن، إيران أنتجت 25 طنا من غاز "سادس فلورايد اليورانيوم" (UF۶) من النفايات النووية السابقة، مضيفا: نحن قادرون خلال السنوات الست القادمة أن نلبي احتياجات منشأة فردو (في قم المقدسة – جنوب طهران) بواسطة منتجات النفايات النووية.

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وتابع: أن ذلك يشكل إنجازا ملحوظا على الصعيدين الاقتصادي والستراتيجي في البلاد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الثلاثاء الماضي بدء "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في إطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر الحالي، بواسطة ضخ الغاز الى أجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى تعهداتهم أيضا.

وقال المدير العام بالإنابة للوكالة كورنيل فيروتا: "اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي مؤقتا من مغادرة إيران"، وفق بيان للوكالة.

وأضاف البيان أن "منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول وينبغي ألا يتكرر".

وعبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "قلقه العميق" بعد حادثة مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في إيران والتي أدت إلى سحب اعتمادها.

وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

أضاف البيان: "بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وجدد البيان التأكيد على "الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين" داعيا إيران إلى "ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونيا".

وذكرت إيران، الخميس، أن المفتشة تسببت "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقا من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة".