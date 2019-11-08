كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتبة عراقية تكشف لـ"الخليج 365" أسباب تظاهرات العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية العراقية، ست الغفران، في تصريحات خاصة لجريدة "الخليج 365"، على أن "الاحتجاجات العراقية مستمرة بسبب فساد الحكومة، ولن تستقبل الحكومة العراقية إلا بشرط كما أوضح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

كما أشارت الكاتبة العراقية إلى أن "المتظاهرين يطالبون بحكومة عسكرية، لإنقاذ الوطن بدلاً من الأحزاب الفاسدة التي تريد أن تستولى علي البلاد".

وقال غفران لـ"الخليج 365"، من مطالب المظاهرات العراقية، "توفير سكن وعمل للشباب، وخدمات إعمار المدن التي أصيبت من جراء الإرهاب"، مشيرة إلى غضب الشعب بسبب قتل قوات الأمن العراقية للمتظاهرين، وخاصة على يد القناصة.

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ونددت ست الغفران، قائلة: "لو حكم الشعب العراقي يهودي، أفضل من حكم هذه الحكومة الفاشلة، لأن أغلبهم كانوا بإيران".

ونوهت إلى أن العراقيين ظلموا كثيراً، وذلك بسبب عدم وجود تتطور أو تقدم للبلاد في الفترة السابقة.

وأوضحت الناشطة السياسية العراقية، أن الحكومة أغلقت أغلب القنوات الفضائية، لأنها كانت تقوم بنشر أخبار التظاهرات، مبينة أنها تسكن قريبًا من قناة "الفرات" التابعة للسيد عمار الحكيم.