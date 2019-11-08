- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قياديين في القاعدة والان مع التفاصيل
10 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قياديين في القاعدة
الجمعة 8 نوفمبر 2019
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رصد مكافأة مقدارها عشرة ملايين دولار، للإبلاغ عن زعيمين في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية يحملان الجنسيتين اليمنية والسودانية.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة وضعت مبلغا يصل إلى ستة ملايين دولار للحصول على معلومات عن سعد بن عاطف العولقي الذي يحمل الجنسية اليمنية.
كما وضعت الوزارة مبلغا قدره أربعة ملايين دولار للإبلاغ عن إبراهيم أحمد محمود القوصي (سوداني الجنسية)، والذي شجع الهجمات ضد الولايات المتحدة، بحسب تصريحات إيفانوف.
وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتخذ من اليمن مقرا له، وقد ظهر عندما توحد فرعا القاعدة في كل من السعودية واليمن في عام 2009.
ويقول محللون إن هذا الفرع قد يكون أخطر فروع تنظيم القاعدة حول العالم، ويتمحور هدفه حول قيام الخلافة في شبه الجزيرة العربية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الهجوم على أهداف أميركية وغربية في شبه الجزيرة أو خارجها.
وقد شن التنظيم هجمات متعددة على سفارات وسياح، باستخدام السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة.
وتقول وزارة الخارجية إن لدى التنظيم نحو أربعة آلاف مجند، ويعتمد في مصادر تمويله على النهب والخطب وتبرعات أنصاره.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قياديين في القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.