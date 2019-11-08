البنتاجون: الولايات المتحدة لا تسرق النفط السوري

القوات الأمريكية شمالي سوريا - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أنّ تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناتن هوفمان، إنّ "الولايات المتحدة لا تنتفع من كل ذلك، إنّ المنافع تعود على قوات سوريا الديموقراطية" التي شاركت إلى جانب القوى الغربية في الحرب على تنظيم داعش.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنّ الهدف يتمثل في "منح أكراد المنطقة، قوات سوريا الديموقراطية، مصدر إيرادات وإمكانية تعزيز حملتهم العسكرية على داعش".

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وأضاف "بالتالي نسعى إلى منع داعش من الوصول إلى حقول النفط وأيضاً إلى إتاحة السيطرة للأكراد وقوات سوريا الديموقراطية".

وكان تنظيم داعش يضخ 45 ألف برميل يومياً خلال سيطرته على حقول النفط في 2015، ما منحه مليون ونصف المليون دولار من العائدات يومياً، وسمح له بتمويل اعتداءات في سوريا وفي الخارج، وفق ما قال عضو هيئة الأركان الأمريكية ويليام بيرن.

وأضاف بيرن "لن نسمح بتكرار ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عقب سحبه القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أنّ "عدداً قليلاً من الجنود" الأمريكيين سيبقون في سوريا، "في المناطق حيث يوجد النفط".