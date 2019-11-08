عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، ناليدي باندور وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لدى جنوب أفريقيا.



جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ناليدي باندور، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبها، أكدت ناليدي باندور الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات تنموية في العديد من المجالات.