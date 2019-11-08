السودان يجمد حسابات قيادات إخوانية بينهم شقيق البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة بينهم "عبدالله" شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.



ووجه البنك المركزي، خلال تعميم للمصارف اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بتجميد حسابات 42 شركة و8 أسماء عمل مملوكة لعبدالله البشير تعمل في أنشطة مختلفة، وذلك بناء على بلاغات في نيابة الأراضي السودانية.

وشمل القرار تجميد حسابات شركات وأسماء عمل مملوكة لمساعد البشير سابقا، نافع علي نافع، الذي كان من أكثر القيادات نفوذا في حقبة حكم الرئيس المعزول.

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وأمر البنك المركزي بتجميد 9 شركات و11 اسم عمل تتبع للإخواني المتهم بتدمير القطاع الصحي بالسودان مأمون حميدة.

ووجهت الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي كافة المصارف خلال تعميم صادر بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتجميد حسابات الشركات والأعمال المملوكة لعبدالله البشير ونافع علي نافع، ومأمون حميدة ومدها بتفاصيل المبالغ الموجودة بتلك الحسابات.

يشار إلى أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة رهن التوقيف حاليا، ضمن عناصر النظام المعزول على ذمة قضايا فساد وقتل.