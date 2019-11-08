نتانياهو دعا أوروبا لزيادة الضغوط على إيران بعد استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم

حض رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، ​أوروبا​ على "زيادة الضغوط على ​إيران​ بعد استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وبشأن موقع تعتبره مستودعا سريا للأسلحة النووية"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "الاستيقاظ، وأحض الدول الأخرى على الانضمام إلى ​الولايات المتحدة​ وإسرائيل لزيادة الضغوط على إيران التي لا تشكل خطرا على إسرائيل و​الشرق الأوسط​ فحسب، بل على ​العالم​ باسره".

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