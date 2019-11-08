السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

أكد الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي "موقف مضر الثابت تجاه أمن منطقة الخلیج باعتباره جزءا لا یتجزأ من أمن مصر القومي"، مشيداً بـ"الاتفاق بین ​الحكومة​ الیمنیة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعایة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزیز وولي عھده الأمیر محمد بن سلمان، وكذلك دعم حكومة ​الإمارات​ وولي عھد ​أبوظبي​، حیث یعتبر الاتفاق خطوة محوریة في مسار حل ​الأزمة​ الیمنیة".

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