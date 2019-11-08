الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف شخص عرضة للخطر في منطقة أبيي السودانية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "أكثر 202 ألف شخص عرضة للخطر في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان"، مشيراً إلى ان "هذا العدد يشمل 107 آلاف شخص من قبائل دينكا نقوك، و9 آلاف نازح من ولايات جنوب السودان، و37 ألف شخص من قبائل المسيرية وغيرهم من السكان الذي يقدم المكتب مساعدات إنسانية لهم".
ولفت إلى أن "المنطقة شهدت زيادة في الحوادث الأمنية منذ أكتوبر الماضي، والتي تحدث عادة بالتزامن مع الهجرة الموسمية للبدو"، متوقعاً "مزيدا من الحوادث خلال الأشهر القادمة".
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