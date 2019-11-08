أعلن "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في بيان، أنّ "عطفًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن تجمّع من المزمع إقامته يوم غد الجمعة أمام منزل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، يدعو الحزب جميع أعضائه ومناصريه إلتزام الهدوء التام واحترام ​حرية التعبير​ عن الرأي، الّتي لطالما كانت من الثوابت الّتي يدافع عنها في نضاله ومسيرته".

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كانت هذه تفاصيل خبر "التقدمي" تعليقا على دعوات التجمع أمام منزل جنبلاط: ندعو المناصرين لالتزام الهدوء واحترام حرية التعبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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