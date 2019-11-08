شارل عربيد: الوضع اليوم صعب اقتصادياً ولكنه مقبل على مرحلة جميلة سياسياً

اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد "غننا لن نصل إلى التغيير الاقتصادي بل يجب ان نغير النموذج الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الوضع اليوم صعب اقتصادياً ولكنه مقبل على مرحلة جميلة سياسياً"، متسائلا "ما هي أهداف الثورة والآلية التي يمكن أن نعتمدها من أجل تنفيذ المطالب أي من أجل وضع خريطة الطريق".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عربيد إلى ان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي همزة وصل بين شرائح المجتمع والسلطة التنفيذية والتشريعية ولكن هذا الدور هُمّش وغُيّب وهذا المجلس هو مجلس ميثاقي تمثيلي استشاري مستقل"، داعياً بعض الوجوه في الحراك الى "وضع لائحة اولويات للمرحلة المقبلة".
وأكد أنه "نعم للتجربة الفرنسية التي اتخذ فيها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مبادرة لوصل الشارع بالسلطة"، مشيراً إلى أن "المطلوب ان يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى مكان للمشاركة الوطنية"، لافتاً إلى "إننيلا افهم التباطؤ بتشكيل الحكومة، فلتشكل الحكومة الآن تكون منتجة تعيد بناء الثقة"، مضيفاً "هناك تغييرات اجتماعية اساسية تحصل في لبنان، 8 في المئة من موازنة لبنان تذهب للتعليم وما في لبنان واحد راضي على التعليم".
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