اعتنق الفنان الكوري “كيم جاي”، المعروف باسم “Jay”، أخيرا، الإسلام، وزف الخبر في منشور، نطق خلاله الشهادتين، معلنا اسمه الجديد “داوود”.
وغرد كيم، أشهر أعضاء فرقة الكيبوب K-Pop، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة باللغة العربية، كتب فيها: “وأخيرا أصبحت مسلما.. داوود كيم”، ونشر مقطع الفيديو، حيث ظهر وهو يشهر إسلامه بنطق الشهادتين داخل أحد المركز الإسلامية في العاصمة الكورية سيول.
وسبق أن أعلن الفنان، واليوتوبر الكوري، قبل أسابيع، أنه بدأ في دراسة الإسلام، ونشر فيديو عبر قناته على “يوتيوب”، متسائلا ماذا سيحدث إذا اعتنق الإسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الكوري الشهير “كيم جاي “يعتنق الإسلام ويعلن اسمه الجديد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.