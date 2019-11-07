قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الراشيدية، قبل قليل من يومه الخميس، بالحبس لمدة شهر واحد، في حق الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حكما نافذا.
وتمت متابعة ويحمان بتهمة “إهانة موظف عمومي” و”تبادل الضرب والجرح”، ضد رجل سلطة برتبة قائد بمدينة أرفود .
وتم اعتقال ويحمان، مباشرة بعد خروجه من المستشفى بأرفود، بعد احتجاجه رفقة نشطاء من حركة BDS ، إثر احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، ضدا على ما اعتبروه حضورا “إسرائيليا” بالمعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الراشيدية تدين ويحمان بالحبس النافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.