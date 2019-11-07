جاؤوا على الأقدام.. رئيس تونس يلتقي شبابا مـن ولاية قفصة لسماع مشاكلهم

التقى رئيس جمهورية تونس ”قيس سعيّد” اليوم الخميس، بقصر قرطاج مجموعة من شباب ولاية قفصة الذين جاؤوا على اقدامهم للتعبير عن مشاكلهم لرئيس الجمهورية .

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نقلته وسائل اعلام تونسية، أن قيس سعيد تولى الاستماع إلى مشاغلهم ومعاناتهم ومقترحاتهم لخلق فرص شغل تحقق ظروف عيش كريمة لهم ولعائلاتهم وتمكنهم من الاندماج في المجتمع ومن المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وجاء في نفس البلاغ، أن رئيس الدولة في هذا السياق يؤكد حرصه على ضمان الحقوق المشروعة لكل المواطنين وفي مقدمتها الشباب واعتبر أن الحق في الشغل وفي التأمين ضد المرض وفي المسكن اللائق هي من أوكد الحقوق الإنسانية.

كــما أشــــاد سعيّد بوعـي الشباب في مختلف مناطـق الجمهوريـة وحرصه في منطقة قفصة بالذات على أن يتم استئناف العمل في قطاع الفسفاط وفتح السكة الحديدية من جديد.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة متابعة مختلف الملفات مؤكدا على أن الشباب في مختلف ولايات الجمهورية هو في صدارة الأولويات وأنه يمثل قوة اقتراح من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من إيجاد الإجراءات والآليات الكفيلة لدفع الأوضاع نحو الأفضل على مختلف المستويات.