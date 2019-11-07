متخصص في سرقة الهواتف وأموال المصلين.. “شفار الجوامع” في قبضة درك بني ملال

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي سيدي جابر، اليوم الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في عمليات سرقة متعددة من أمام أبواب المساجد في منطقة سيدي جابر إقليم بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم تم القبض عليه، رفقة شريك له، بعدما روع المصلين، إذ كان يسرق هواتفهم المحمولة، وأموالهم من داخل سياراتهم المركونة أمام المساجد، أيام الجمعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن المتهم كان يكتري سيارة للتنقل بين البوادي من أجل تنفيذ سرقاته، إذ كان ينتظر دخول المصلين إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، ليكسر بعدها الزجاج الجانبي لسياراتهم، وسرقة ما بداخلها.

وسبق لعناصر الدرك أن تلقت عدة شكايات في الموضوع، قبل أن يسقط المتهم في قبضتها خلال حملة تمشطية واسعة، أسفرت عن الإيقاع به، إذ تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه، غذا الجمعة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة.