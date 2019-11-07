"البرج": فيلم يروي حق العودة إلى فلسطين في الجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفتتح مهرجان الجزائر الدولي للسينما (أيام الفيلم الملتزم) في دورته العاشرة، مساء اليوم، الخميس، بعرض فيلم "البرج" (The Tower)، للمخرج النرويجي ماتس غرورود.

وجرى حفل الافتتاح بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالبلاد، إلى جانب شخصيات سينمائية جزائرية وعربية وأجنبية.

ويسلط فيلم "البرج " (إنتاج 2018)، الضوء على الجانب الإنساني من حياة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل المنفى والاغتراب جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وتدور أحداث الفيلم خلال 77 دقيقة، حول قصة "وردي"، وهي طفلة عمرها 11 عاما، تعيش مع أسرتها بمخيم للاجئين ببرج البراجنة بلبنان، حيث ولدت إلى جانب عشرات الأشخاص بهذا المخيم.

وتتعرف وردي، على تاريخ عائلتها وتاريخ اللاجئيين الفلسطينيين من خلال قصص ترويها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

وخلال الفيلم يمنح الجد، الذي ما يزال يحلم بالعودة إلى منزله في فلسطين، مفتاح المنزل لوردي، لكنها تظن أنه فقد الأمل بالعودة، فتقرر صعود طوابق البرج، بحثا عن طريقة تعيد إليه الأمل.

ويرصد المخرج غرورود، استمرار وردي، في صعود الطوابق، لتتوقف عند كل بيت، تقابل شخصا منه، يتحدث لها عن صفحات تاريخ فلسطين، فتكتشف أمورا وحقائق لم تكن كطفلة تعلم بها.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات في الفيلم كل من رومنيا عدل كسرافي، ومحمد بكري، ونجلاء سعيد، ومراد حسن.

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وقالت رئيسة المهرجان، زهيرة ياحي، في الكلمة الافتتاحية: "ها قد وصلنا بهدوء إلى الطبعة العاشرة من مغامرتنا الثقافية والفنية والإنسانية".

وأضافت باجي أن "عيد ميلاد المهرجان يذكرنا بكل الأفلام المتميزة التي برمجناها ".

ويكرم المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وجوه سينمائية رحلت خلال العام الجاري، على غرار المخرج الجزائري، موسى حداد (1937-2019)، والمخرج الموريتاني، محمد هندو (1936-2019)، والمخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية، أناييس فاردا (1928-2019)، والمخرجة اللبنانية، جوسلين صعب (1948-2019)، والمنتج والناقد التونسي، نجيب عياد (1953-2019).

ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 24 فيلما (8 أفلام طويلة و8 أفلام وثائقية و8 أفلام قصيرة" تمثل عدة دول عربية وأجنبية.

ومن أهم تلك الأفلام التي سيتم عرضها "مناظر خريف"، للمخرج مرزاق علواش، و"143 طريق الصحراء" للمخرج حسان فرحاني من الجزائر، و"رحمة الأدغال" لجويل كاركيز (رواندا)، و"كارما" لخالد يوسف (مصر) و"فتوى" لمحمد بن محمود (مصر)، و"البراء" لأليخاندرو جيل من كوبا وغيرها.

ومهرجان الجزائر الدولي للسينما، فعالية سنوية تنظمها وزارة الثقافة الجزائرية، وأسست أولّ طبعاتها في 2009.

ويمنح المهرجان جائزة كبرى في فئة الأفلام الطويلة والوثائقية والقصيرة، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور.