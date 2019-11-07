برشلونة مهتم بأحد نجوم أرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وسائل إعلام كتالونية تقرير مساء اليوم، الخميس، أن برشلونة يرصد جيدا أحد نجوم فريق أرسنال الإنجليزي تحسبًا لضمه في الموسم الحالي.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد مع مهاجم أرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.
وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة يبحث عن ضم مهاجم جديد في الموسم الحالي لخلافة الأوروغوياني، لويس سواريز، الذي يقترب من إتمام عامه الـ33.
ويرتبط أوباميانغ صاحب الـ30 عامًا مع أرسنال بعقد يمتد حتى صيف 2021. كما وينطبق على النجم الغابوني الصفات الفنية التي سبق أن ذكرتها الصحف الإسبانية بشأن المهاجم الذي يبحث عنه برشلونة، حيث إنه يجيد اللعب داخل وخارج منطقة الجزاء.
ويذكر أن عامل السن هو الأمر الوحيد الذي لا يتماشى مع أهداف برشلونة من خليفة سواريز.
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