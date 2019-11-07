باريس سان جيرمان يكشف التطورات العلاجية للاعبيه المصابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، مساء اليوم، الخميس، تطورات إصابة 6 من لاعبيه، أبرزهم المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، والنجم البرازيلي، نيمار جونيور.
ولفت النادي الباريسي في بيان رسمي، إلى أن إيكاردي تعرض لكدمة في كاحل القدم اليسرى، وسيتم إعادة تشخيص حالته بفحص طبي يوم غد، الجمعة.
وأضاف البيان أن نيمار يؤدي تدريبات فردية وبرنامج تأهيلي، وسينضم لتمرين الجماعي الأسبوع المقبل.
في المقابل، تعافى تيلو كيرير من إصابته وسيشارك في التدريبات الجماعية، بينما يعاني أندير هيريرا من إصابة في الفخذ الأيسر، ولن يشارك في مباراة ستاد بريست بالدوري الفرنسي.
وأشار البيان الطبي لباريس سان جيرمان، إلى أن الظهير الأيمن البلجيكي يتدرب منفردا، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع المقبل.
وذكر النادي أن اللاعب الشاب لوي مبي سوه، يعاني من آلام في الجزء الأيسر من عضلات الحوض، وسيبدأ التعافي بعد فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.
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