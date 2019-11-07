رهط: مصاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (19 عاما)، بجروح وصفت بـ"المتوسطة"، في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الخميس، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت المصادر الطبية بأنها تلقت بلاغا في تمام الساعة التاسعة، مفاده إصابة شاب من جرّاء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط.

وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع لـ"نجمة داوود الحمراء" إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وقدروا إصابته بـ"المتوسطة".

ونقلت الطواقم المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج الطبي اللازم.

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هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث دون كشف أية تفاصيل حول خلفية الجريمة وفيما إذا اعتقلت مشتبهين أم لا.

يأتي ذلك فيما يعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح، وسط تواطؤ سافر مع منظمات الجريمة.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 81 قتيلا وعشرات المصابين، منذ مطلع العام 2019 الجاري، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، علما بأن العام 2018 الماضي شهد مقتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة.