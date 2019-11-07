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البحرين تفتتح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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البحرين تفتتح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الخميس 7 نوفمبر 2019

شهدت مملكة البحرين اليوم الخميس مراسم تدشين المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية. 

  وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قام بزيارة إلى مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث قام بافتتاح مبنى الأمن البحري الدولي في مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

  وقام القائد العام لقوة دفاع البحرين بجولة داخل مختلف أقسام مبنى الأمن البحري الدولي، وأطلع على ما يحتويه المبنى من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة لعملية تأمين الممرات المائية والملاحة البحرية، كما استمع إلى إيجاز حول مهام وواجبات مبنى الأمن البحري الدولي ومراحل سير العمل فيه، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين حرية الملاحة البحرية والتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة.

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