افتتاح المقر الرسمي لمجموعة الأمن البحري الدولي بالبحرين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، افتتاح المقر الرسمي لمجموعة الأمن البحري الدولي في ممكلة البحرين.

الافتتاح تم بحضور قادة من الدول المشاركة وهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وأستراليا، وألبانيا، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية على تويتر.





وتهدف المجموعة إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الرئيسية في الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

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وبدأ التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، الخميس، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.





وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو/حزيران، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.



وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو/أيار الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.

