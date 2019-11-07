الوكالة الدولية للطاقة تعتبر معاملة إيران لمفتشتها "غير مقبولة"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن مفتشة تابعة لها منعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفة معاملتها بـ"غير المقبولة".

وقال المدير العام بالإنابة للوكالة كورنيل فيروتا: "اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي مؤقتا من مغادرة إيران"، وفق بيان للوكالة.

وأضاف البيان أن "منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول وينبغي ألا يتكرر".

وعبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "قلقه العميق" بعد حادثة مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في إيران والتي أدت إلى سحب اعتمادها.

وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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أضاف البيان: "بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وجدد البيان التأكيد على "الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين" داعيا إيران إلى "ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونيا".

وذكرت إيران، الخميس، أن المفتشة تسببت "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقا من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة".

وأضاف البيان أن المفتشة "منعت" من دخول الموقع بدون أن يقول ما إذا عثر فعلا على مادة مشبوهة عليها.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث، وإنه "تم سحب اعتمادها (المفتشة)".

وتابع البيان أن "المفتشة غادرت إيران إلى فيينا" مقر الوكالة دون تحديد جنسيتها أو تاريخ رحيلها.