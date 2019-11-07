خروقات إيران وحكومة لبنان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: واشنطن تدعو إلى خطوات "مشددة" للضغط على إيران، مطالب في "الشيوخ" الأمريكي بعقوبات صارمة على تركيا، تعطيل المؤسسات.. استراتيجية تصعيدية جديدة لاحتجاجات لبنان، مطالبات بموقف دولي حازم إزاء تدهور حقوق الإنسان بإيران، "سوريا الديمقراطية" تتصدى لهجوم تركي ومقتل 11 مسلحا مواليا لأردوغان.

كما تتابعون أيضا: صفعة من حليف الأمس.. الشاهد يرفض حكومة النهضة بتونس، وتصريحات ماكرون حول خروقات إيران.. باريس تنتقل من "الحياد" إلى المواجهة، مطالبات بتحقيق برلماني في احتضان تركيا لداعش و"نواب أردوغان" يرفضون، تشكيل حكومة لبنان.. اجتماعان لعون والحريري "الكتمان" شعارهما.

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وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: الصين وأمريكا تتفقان على إلغاء الرسوم العقابية تدريجيا، أرامكو السعودية توقف حرق الغاز بحلول 2030، واتفاق تجاري بين بكين وواشنطن يصعد بأسعار النفط.

رياضياً تقرأون: الجزائري بن ناصر يستعين بـ"يوتيوب" لتقليد بيرلو.

وفي الفن: فيلم ”تيرمينتور“ يتصدر شباك التذاكر ومهدد بالسقوط.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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